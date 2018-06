Мария Энгстрем

Сфера интересов: постсоветский радикальный консерватизм в политике и искусстве, позднесоветский художественный и музыкальный андеграунд, постсоветское православие и имперские нарративы, квир-визуальность. Среди последних публикаций статьи Daughterland [Rodina-Doch]: Contemporary Russian Messianism and Neo-conservative Visuality (2017), Neo-cosmism, Empire, and Contemporary Russian Art: Aleksei Belyaev-Gintovt (2017), Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy (2014), сборник: Digital Orthodoxy: Mediating Post-Secularity in Russia (в соавторстве, 2016). В настоящее время руководит научным проектом Visuality without Visibility: Queer Visual Culture in Post-Soviet Russia (2017–2020) и заканчивает работу над книгой Conservative Visions: Art and Politics in Contemporary Russia.​