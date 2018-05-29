Ольга Малинова

Доктор философских наук. Главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Автор и редактор книг и статей, посвященных изучению политического дискурса и политических идеологий, символической политики, институтов и практик публичной сферы России, либерализма, национализма и национальной идентичности, в том числе книг: Либеральный национализм (середина XIX – начало ХХ века) (М.: РИК Русанова, 2000).; Россия и «Запад» в ХХ веке: Трансформация дискурса о коллективной идентичности (М.: РОССПЭН, 2009); Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы (Ред.) (М.: Российская ассоциация политической науки, РОССПЭН), 2011); Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России (РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки. М., 2013); Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности (М. : Политическая энциклопедия, 2015). Член редакционного совета журнала Контрапункт