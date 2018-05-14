Наталья Потапова

Кандидат исторических наук; научный сотрудник центра Res Publica. Основная сфера исследований связана с изучением связи культуры и политики, производства текстов и идеологии. В сферу научных интересов входит также критика исторического знания. Участвовала в нескольких международных проектах, посвященных критике современного исторического знания, и является автором многих публикаций, в которых исследуются логические, моральные и идеологические основания способов репрезентации исторического прошлого в школьных учебниках истории, современных масс-медиа, в академических исторических журналах.