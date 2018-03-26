Екатерина Сокирянская

C 2011 по 2017 год возглавляла проект по России и Северному Кавказу Международной кризисной группы, отвечая за проведение исследований, написание докладов и адвокативную работу по России. В 2003–2008 годах работала в отделениях Правозащитного центра «Мемориал» в Ингушетии и Чечне, занимаясь анализом нарушений прав человека в условиях контртеррористических операций и в зоне преодоления последствий осетино-ингушского конфликта. С 2004 по 2006 год являлась преподавателем исторического факультета Чеченского государственного университета. С 2008 по 2011 год – куратор программ Правозащитного центра «Мемориал» в Кабардино-Балкарии и Дагестане; проводила исследования и организовывала открытие новых представительств в Нальчике и Махачкале. В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию на факультете философии и политологии СпбГУ, в 2010 году – докторскую диссертацию (Ph.D.) в Центрально-Европейском университете (Будапешт).