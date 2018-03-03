Сергей Сергеев

Профессор кафедры политологии Казанского Федерального университета. Доктор политических наук (2004). Сфера научных интересов: развитие политической оппозиции в России (тема докторской диссертации), русский национализм, социальные и политические конфликты в Республике Татарстан. Читает лекции по этнополитологии, политической конфликтологии, теории политической власти, современным социальным и политическим движениям. Публиковался в таких журналах, как «Ab Imperio», «Полития», «Политэкс (Политическая экспертиза)», «Социс», «The Soviet and Post-Soviet Review».