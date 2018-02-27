Ирина Бусыгина

В сферу научных интересов входят проблемы сравнительного федерализма и политической децентрализации, а также региональная интеграция и внешняя политика России. Ее последняя книга Russia-EU Relations and the Common Neighborhood: Coercion Versus Authority опубликована в 2017 году в издательстве Routledge. Также является автором монографии «Политическая модернизация государства в России» (2012 год, совместно с Михаилом Филипповым) и соавтором ряда других монографий. Член редакционного совета журналов Russian Politics и Baltic Region.