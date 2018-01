Мария Репникова

Исследует политические коммуникации в нелиберальных обществах, специалист по Китаю. Сфера научных интересов включает в себя критическую журналистику; политическую пропаганду; кибернационализм; глобальные СМИ, работающие в Китае. Также занимается сравнительными исследованиями Китая и России. Публикуется в таких изданиях, как China Quarterly, New Media & Society, Journal of Contemporary China, Foreign Affairs, Foreign Policy. В 2017 году в издательстве Cambridge University Press вышла ее книга«Media Politics in China: Improvising Power Under Authoritarianism» («Медиа-политика в Китае: импровизация в условиях авторитаризма»)