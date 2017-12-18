Георгий Касьянов

Автор книг по истории украинской интеллигенции 19–20 столетий, новейшей истории Украины, истории идей. Исследования последних десяти лет посвящены преимущественно исторической политике в Украине и на пост-коммунистическом пространстве. В 2018 году выйдет в свет книга «Past Continuous: историческая политика 1980–2000-х. Украина и соседи», посвященная анализу исторической политики на пост-советском и пост-коммунистическом пространстве. Автор единственной книги, посвященной истории конструирования и продвижения канонического образа голода 1932–1933 годов в Украине как геноцида: «Danse macabre: голод 1932–1933 годов в политике, массовом сознании и историографии (1980-е – 2000-е)» (Київ: Ін-т історії України НАН України; Наш час, 2010)