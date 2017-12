Иван Зуенко

Научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (Владивосток). В 2006–2016 годах преподаватель Восточного института Дальневосточного федерального университета. Исследования связаны с современным Китаем и проектам с участием Китая на постсоветском пространстве. Область интересов —политическое развитие КНР, вопросы функционирования региональной бюрократии, трансграничные процессы, интеграционные и инфраструктурные проекты. Соавтор трех коллективных монографий: «International Relations and Asia’s Northern Tier: Sino-Russia Relations, North Korea, and Mongolia», «Азиатские соседи России: взаимодействие в региональной среде», «Северо-Восточный Китай в новейшее время: региональные особенности модернизации общества». Регулярно публикует аналитические статьи в таких изданиях, как сайты Московского центра Карнеги, Российского совета по международным делам, The Asian Forum, The Central Asia Program at George Washington University, China in Central Asia.