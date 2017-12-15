Дмитрий Стрельцов

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. С 2008 года — председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация японоведов». Автор более двухсот научных работ, включая пять индивидуальных монографий, в том числе числе: «Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (М.: Наука — Восточная литература, 2015); «Политическая модернизация эпохи Хэйсэй». (М.: АЙРО-XXI, 2013), «Япония как “зеленая сверхдержава”». (М., Издательство МГИМО-университета, 2012). Ответственный редактор и соавтор более тридцати коллективных монографий. Сфера научных интересов: исследования внутриполитических, внешнеполитических и социально-экономических проблем современной и послевоенной Японии. Занимается изучением проблем международной безопасности и экономической интеграции в АТР, а также теоретических и прикладных проблем внешней политики России в Восточной Азии. Главный редактор ежегодника «Япония». Главный редактор электронного журнала «Японские исследования».