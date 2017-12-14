Игорь Денисов

Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ. Работал журналистом-международником на радио. Проходил стажировку в Высшей школе управления коммуникациями Университета Минчуань (Тайвань). В настоящее время – старший научный сотрудник ИДВ РАН, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Читает лекции по внешней политике Китая в РАНХиГС. Сфера научных интересов: ШОС, безопасность в АТР, ситуация в китайской элите, отношения КНР и США. Эксперт Российского совета по международным делам. Член Российского национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности.