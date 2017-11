Фиона Хилл

Специалист по России, Кавказу, Центральной Азии, региональным конфликтам, энергетической безопасности. Ранее была директором по России и Евразии Национального совета по разведке США, а также директором по стратегическому планированию фонда «Евразия». Автор монографии «Energy Empire: Oil, Gas and Russia’s Revival», изданной в 2004 году, а также трудов в соавторстве с Клиффордом Гэдди: «The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in the Cold» (2003) и «Mr. Putin: Operative in the Kremlin» (первое издание 2013 год, переиздана в 2015-м).