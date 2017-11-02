Екатерина Шульман

Кандидат политических наук, тема диссертации — трансформация политических условий законотворческого процесса в современной России. Автор книг «Законотворчество как политический процесс», «Прикладная политология: пособие по контакту с реальностью». Доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС. С 1999 по 2006 год на работе в Государственной Думе, занимала должности помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата Государственной Думы РФ. С 2007 по 2011 год — директор по исследованию законодательства консалтинговой компании PBN Company (ныне PBN Hill+Knowlton Strategies). С 2013 года — колумнист «Ведомостей». Постоянный лектор Московской школы гражданского просвещения.