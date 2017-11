Профессор российских исследований, научные интересы Колтона лежат в области госуправления в России и на постсоветском пространстве. В прошлом директор Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете; сопредседатель Рабочей группы по будущему российско-американских отношений. Автор книг «The Dilemma of Reform in the Soviet Union» (1986), «Moscow: Governing the Socialist Metropolis» (1995), «Transitional Citizens: Voters and What Influences Them in the New Russia» (2000), «Russia: What Everyone Needs to Know», а также биографии Бориса Ельцина, изданной на русском языке в 2008 году. В 2017 году выходит написанная им в соавторстве с Сэмуэлем Чарапом работа «Everyone Loses: The Ukraine Crisis and the Ruinous Contest for Post-Soviet Eurasia»