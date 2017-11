Рэчел Полонски

Сфера научных интересов — поэзия, проза и мемуаристика девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого веков, в том числе в сравнительной перспективе, и место русской литературы в культурной, интеллектуальной и политической истории. В настоящее время занимается «восточным вопросом» в русской литературе девятнадцатого столетия. Автор книг «English Literature and the Russian Aesthetic Renaissance» (1998) и «Molotov’s Magic Lantern: A Journey in Russian History» (2010), а также ряда эссе о современных российских писателях, опубликованных в The New York Review of Books.