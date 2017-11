Специалист по международным отношениям, в особенности, по проблемам национализма, государственного строительства и политики в Евразии. Участник Рабочей группы по будущему российско-американских отношений, член Научного совета международного дискуссионного клуба «Валдай». Книга Дардена «Economic Liberalism and Its Rivals: The Formation of International Institutions among the Post-Soviet States», изданная в 2009 году, была удостоена ряда престижных наград. В настоящее время к изданию в Cambridge University Press монография «Resisting Occupation in Eurasia: Mass Literacy and the Creation of Durable National Loyalties», посвященная внедрению национальной идентичности через школьное образование. Печатался в таких изданиях, как Daedalus, Foreign Affairs, Survival, The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe, LeMonde, National Geographic, The New Yorker, «Россия в глобальной политике».