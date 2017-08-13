Мария Эйсмонт

Автор колонок о гражданском обществе в газете «Ведомости». С 2006 по 2013 годы возглавляла программу «Независимые печатные СМИ России» фонда «Новая Евразия». Работала в газетах «Сегодня», «Время МН», журналах «Политбюро» и The New Times. Была корреспондентом агентства Reuters в Центральной Африке. Автор репортажей на телеканале «Дождь» и в журнале «Сноб» (2013–2014). Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» за 2014 год. Эксперт премии «Редколлегия» и член жюри конкурса «Профессия — журналист» движения «Открытая Россия».