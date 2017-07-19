Александр Кустарев

В 1984–1997 годах главный редактор тематических программ Русской службы BBC. Публиковался в таких журналах, как «Неприкосновенный запас» (Издательствово НЛО), «Космополис» (МГИМО), Pro et Contra (Фонд Карнеги) и др., а также в нескольких московских еженедельниках. Автор переводов Макса Вебера, Пьера Бурдье, Фридриха Хайека. Основные интересы: международные отношения и политическая география, социология знания и интеллигенции, политическая теория. Ведет собственный блог aldonkustbunker.blogspot.com