С 2011 года работает в Университете Джорджа Вашингтона. Его основные научные интересы лежат в сфере изучения демократии, коррупции, устойчивого развития городов. Редактор сборника Sustaining Russia’s Arctic Cities: Resource Politics, Migration, and Climate Change (New York: Berghahn Books, 2017). В 2017 году также вышла книга Орттунга Putin’s Olympics: The Sochi Games and the Evolution of Twenty-First Century Russia (New York: Routledge, 2017), написанная им в соавторстве с Суфьяном Жемуховым.