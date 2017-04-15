Мелисса Файнберг

Наша правда против большой лжи:

эмоции и объективность

в ранних трансляциях

«Радио Свободная Европа»

В первые годы работы эфир «Радио Свободная Европа» изобиловал грубыми оскорблениями и гипертрофированными обличениями коммунистических режимов. Это не соответствовало имиджу достоверного источника новостей, который декларировали учредители радиостанции в США