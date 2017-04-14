Родился и вырос в Германии, жил в Англии, Франции и Италии. Читает лекции по политической теории на кафедре государственного управления Гарвардского университета и является стипендиатом Карнеги в аналитическом центре «Новая Америка» в Вашингтоне. Сфера научных интересов — политическая теория и сравнительная политология. В данный момент изучает кризис либеральной демократии. В ближайшее время в издательстве Harvard University Press выйдет его диссертация о роли личной ответственности в современной политике и философии. Его работы публиковались в таких изданиях, как Foreign Affairs, New York Times и Wall Street Journal.