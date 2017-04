Журналист, медиакритик. В настоящее время — начальник новостной службы газеты The Moscow Times. В 2012–2014 годах был главным редактором сайта Inosmi.ru в составе РИА Новости. В 2015 году открыл сайт «Лапшеснималочная», который редактирует до сих пор. Автор статей, расследований и колонок в российских и зарубежных изданиях (Republic.ru, The New Times, Washington Post, Guardian).