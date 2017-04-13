Екатерина Рыбкина

Докторантка Европейского университетского института (European University Institute) во Флоренции и Европейского университета в Санкт-Петербурге, работает над проектом по истории радиолюбительства в России первой трети XX века. Проходила стажировку в Берлинском университете имени Гумбольдта, входила в рабочую группу “Эпистемы современной акустики” Института истории науки Общества Макса Планка в Берлине. Участница симпозиумов по истории науки и технологий SHOT, ICOHTEC, BSHS, Tensions of Europe. Исследовательские интересы лежат в области истории науки и технологической истории, истории связи и телекоммуникаций в России.