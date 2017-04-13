Александр Габуев

Научные интересы затрагивают российскую политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политические и идейные течения в КНР, а также отношения Китая с соседями, в особенности с Россией и странами Центральной Азии. До прихода в Московский Центр Карнеги был заместителем главного редактора журнала «Коммерсантъ-Власть» и членом редакционной коллегии ИД «Коммерсантъ». Начал работать в «Коммерсанте» в 2007 году в качестве корреспондента, отвечающего за освещение политики России в Азии и странах СНГ, а также роли крупных национальных компаний во внешней политике РФ. Входил в президентский пул Дмитрия Медведева. Был приглашенным ученым в Европейском совете по международным делам, читал курсы по энергетической политике и политической культуре Китая в МГУ им. М. В. Ломоносова. Является одним из молодых лидеров Мюнхенской международной конференции по безопасности (2011), а также членом Совета по внешней и оборонной политике