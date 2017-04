Профессор департамента прикладной политологии Санкт-петербургского филиала Высшей школы экономики. Специалист по теории международной безопасности, российско-американским и российско-европейским отношениям, а также арктической политике. Среди его недавних публикаций – следующие книги: Sergunin A., Konyshev V. Russia in the Arctic. Hard or Soft Power? (Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2016) и Sergunin A. Explaining Russian Foreign Policy Behavior: Theory and Practice (Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2016).