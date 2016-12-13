Владимир Милов

В 1994 году окончил Московский государственный горный университет, по образованию горный инженер. В 1997–2002 годах работал в правительственных структурах, занимаясь вопросами стратегии развития энергетического сектора: в Федеральной энергетической комиссии России, руководителем экспертной группы в Центре стратегических разработок, советником министра энергетики России, заместителем министра энергетики. Курировал вопросы энергетической стратегии, реформ, приватизации. Автор концепции реформы «Газпрома», реализация которой была заблокирована президентом В. Путиным. После ухода из правительства возглавил созданный им независимый аналитический экспертный центр – Институт энергетической политики. Автор многочисленных аналитических материалов, концептуальных докладов и публикаций по проблемам энергетики, экономики, политики (включая «Путин. Итоги», написанный совместно с Борисом Немцовым). С 2010 года — лидер общественного движения «Демократический выбор», в 2012–2015 годах – председатель одноименной политической партии.