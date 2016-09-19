Александр Гольц

Журналистскую деятельность начинал в официальном органе министерства обороны СССР — газете «Красная звезда» — корреспондентом, затем политическим и международным обозревателем. В 1996–2001 годах политический и военный обозреватель журнала «Итоги». С 2001 года работал в «Еженедельном журнале», сначала заведующим отделом политики, позже — первым заместителем главного редактора. С 2005 года первый заместитель главного редактора Интернет-издания «Ежедневный журнал». Колумнист газеты The Moscow Times (2005-2015). Военный обозреватель журнала «The New Times»